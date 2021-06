Heinäkuun loppupuolella vuonna 2018 kaksi 10-vuotiasta poikaa oli liikkeellä polkupyöriensä kanssa Hyrylässä Tuusulassa. He kiinnittivät huomiota autoon, joka seisoi odottamassa liikennevalojen vaihtumista.

Vihreästä valosta huolimatta auto ei jostain syystä lähtenyt liikkeelle. Pojat päättivät kysyä syytä autossa olleilta ihmisiltä.

Autossa apukuskin paikalla istunut viisikymppinen mies avasi tässä kohtaa auton oven ja otti puukon esille. Sillä hän rupesi huitomaan poikia kohti. Hän vaikutti juopuneelta ja aggressiiviselta.

Pojat säikähtivät, eivätkä lähteneet ylittämään suojatietä, vaan kääntyivät toiseen suuntaan.

Samojen liikennevalojen kohdalla toisessa autossa ollut ihminen näki tilanteen ja soitti hätäkeskukseen. Hän pysähtyi myös rauhoittelemaan hyvin peloissaan olleita poikia.

Hänellä säilyi näköyhteys puukolla huitoneeseen mieheen, kunnes poliisipartio saapui ja otti miehen kiinni.

Puukolla huitoneen miehen seurassa oli nainen, joka selvitti myöhemmin toisen alaikäisen pojan yhteystiedot ja otti tähän yhteyttä. Hän vähätteli puhelimessa poikien näkemiä asioita.

Pojalle jäi tapahtumista vakavat traumat. Hän kertoi pelkäävänsä, että mies ja nainen ilmestyisivät hänen ikkunansa taakse tai lähestyisivät häntä muilla tavoin.

Kuulusteluissa viisikymppinen mies väitti, ettei hän ollut uhannut poikia. Hän oli avannut auton oven, koska halusi palata viinakauppaan, jossa hän oli äsken tullut. Hän myönsi, että kädessä oli ollut puukko, mutta se oli kädessä vain siksi, että hän oli juuri avannut sillä olutpullon.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus otti asiaan kantaa maaliskuussa 2021.

Käräjäoikeus ei pitänyt miehen tarinaa uskottavana. Sekä poikien että tapahtumaa todistaneen henkilön kertomukset olivat olennaisilta osilta samoja.

”Teosta on aiheutunut lapsille pelkotiloja ja se on ollut omiaan aiheuttamaan heille turvattomuuden tunnetta. Teko on myös omiaan aiheuttamaan yhteiskunnassa yleistä turvattomuuden tunnetta. Sanottuihin seikkoihin nähden käräjäoikeus pitää tekoa erittäin vakavana ja moitittavana.”