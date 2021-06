Arvosteltu pormestarimalli on saamassa jatkoa Tuusulassa, vaikka viimeksi valinta oli tuskan takana – Nyt vaalivoittaja kokoomus kertoo, miten rooli saadaan toimimaan

Suurimmaksi valtuustoryhmäksi Tuusulassa noussut kokoomus katsoo, että pormestarin paikka kuuluu puolueelle.

Kokoomus nousee suurimmaksi puolueeksi Tuusulan valtuustossa uudella valtuustokaudella. Se sähköistää myös pormestarin valintaa kunnassa.

Kokoomuksella on tulevassa valtuustossa 14 valtuutettua, kun päättyvällä valtuustokaudella valtuutettuja on ollut 12.

Tuusulan Puolesta -ryhmittymä sai vaaleissa 11 valtuutettua, paikkamäärä on sama kuin edellisissä vaaleissa. Perussuomalaiset voitti puolestaan vaaleissa viisi paikka, ja puolueella on nyt kahdeksan valtuutettua. SDP kärsi reippaan vaalitappion menettäessään viisi valtuutettua, paikkamäärä on nyt kahdeksan.

Tuusula siirtyi pormestarimalliin edellisten vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen. Sdp:stä tuli tuolloin valtuuston suurin ryhmittymä, ja pormestariksi valittiin Arto Lindberg (sd).

Nyt kokoomus nousi siis valtuuston suurimmaksi puolueeksi, ja tuleva pormestari on todennäköisesti kokoomuksesta.

”Lähtökohta neuvotteluissa on se, että kokoomus saa pormestarin paikan. Jotta tavoitteeseen päästään, meidän on löydettävä yhteistyökumppani. Uskon, että löydämme sellaisen”, Tuusulan kokoomuksen puheenjohtaja Kalle Ikkelä totesi maanantaina aamupäivällä.

Ikkelä valittiin itse ensikertalaisena valtuustoon sunnuntain vaaleissa.

Kokoomus ei nimennyt ehdokasta pormestariksi ennen vaaleja. Nyt puolue aikoo Ikkelän mukaan kysyä kaikilta vaaleissa valituilta valtuutetuilta, onko heillä kiinnostusta pormestarin tehtävään.

Pormestarimalli on herättänyt arvostelua Tuusulassa. Puolustusministeri, Tuusulan valtuutettu Antti Kaikkosen (kesk) johdolla helmikuussa jätetyssä aloitteessa esitettiin, että Tuusula luopuisi pormestarimallista ja palattaisiin kunnanjohtajan johtamismalliin. Aloitteen mukaan muutos voitaisiin tehdä uuden valtuustokauden taitteessa.

Aloite perusteli pormestarimallista luopumisesta sillä, ettei malli ole Tuusulassa täyttänyt sille asetettuja odotuksia tai tavoitteita. Aloite toteaa, että Tuusulassa laadittiin vaalien jälkeen pormestariohjelma, jossa asetettiin valtuustokauden toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Aloitteen mukaan ohjelman toteuttamisessa epäonnistuttiin monilta keskeisiltä osin.

Neljä vuotta sitten pormestarin roolin täyttäminen oli myös tuskan takana, ja prosessia kuvailtiin valtuustossa lähes ”pelleilynä”.

Kokoomus ei kuitenkaan Ikkelän mukaan kannata pormestarimallista luopumista, vaan on sitoutunut kehittämään ohjelmaa tulevalla vaalikaudella.

”Ensimmäinen vaalikausi on hankala, kun johtamismalli muuttuu. Tulevalla vaalikaudella järjestelmään voidaan tehdä korjauksia ja hienosäätöä.”

Ikkelän mielestä pormestarimalli toimii paremmin kuin kunnanjohtajavetoinen malli.

”Pormestarimallissa päätöksenteko on sujuvoitunut, kun esityksillä on suurempi mahdollisuus mennä läpi kuin kunnanjohtajavetoisessa mallissa. Virkamiehen ja kuntapäättäjien mahdollinen vastakkainasettelu jää pormestarimallissa pois.”

Tuusulan kokoomuksen puheenjohtajan mielestä pormestarimallilla on saatu aikaan hyviä tuloksia vaalikauden aikana.

”Kaavoituksella Tuusulaan on saatu aikaiseksi työpaikka-alue, osallistuva budjetointi on myös tuottanut tuloksia. Lisäksi liikunta- ja virkistysalueita on kehitetty”, Ikkelä luettelee esimerkkejä tuloksista.

Muista puolueista keskustalla on tulevassa valtuustossa neljä valtuutettua (4 kuluvalla vaalikaudella), vihreillä 3 (3), vasemmistoliitolla 1 (2), kristillisdemokraateilla 1 (0) ja RKP:lla 1 (0).

Tuusulan valtuustossa on 51 valtuutettua.

