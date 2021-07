Tanssija Mikael Turtiainen jäi raitiovaunun alle ja joutui sen jälkeen opettelemaan jokaisen lihaksen käytön uudestaan. Hyvin edenneessä kuntoutuksessa tapahtui nyt ikävä käänne.

Muille aivovamman kanssa eläville Mikael Turtiaisella on yksi neuvo: ”Älä anna periksi”.

Kuin ihme.

Niin voisi kuvailla Mikael Turtiaisen toipumisprosessia vakavan liikenneonnettomuuden jälkeen. Kun raitiovaunu vuonna 2008 törmäsi suojatietä ylittävään nuoreen mieheen Mannerheimintiellä, ennusteet olivat erittäin synkkiä. Mahdollisuus, että hän ylipäätänsä edes heräisi koomasta, oli lääkäreiden mukaan alle prosentin.

Mutta Mikael Turtiainen heräsi.

Ja kolmentoista vuoden ajan hän on sinnikkäästi jatkanut taisteluaan ennusteita vastaan. Hän on joutunut opettelemaan jokaisen lihaksen käytön uudestaan ja esimerkiksi hengittämään ja nielemään uudestaan.

Toisin kuin alussa arvioitiin, hän oppi esimerkiksi uudestaan puhumaan. Hän pystyy myös liikkumaan pyörätuolilla, vaikka lääkärit arvioivat, ettei sekään olisi mahdollista.

Syyskuussa 2020 hän pääsi muuttamaan omaan taloon – Tuusulan asuntomessualueelle valmistuneeseen Villa Mikaeliin.

Jopa koko Suomen esteettömimmäksi kuvailtu koti suunniteltiin pienimpiä yksityiskohtia myöten tukemaan Turtiaisen kuntoutusta sekä mahdollistamaan yhä omatoimisempaa ja itsenäisempää elämää.

Lue lisää: Mikael Turtiainen rakennutti talon, jota pidettiin mahdottomana – Koomasta herännyt tanssija väänsi luvista pitkään, mutta muuttaa nyt millintarkkaan mietittyyn kotiin

Turtiaisella tulee pian täyteen vuosi uudessa Villa Mikael -kodissa.

”Hyvin menee, olen tykännyt Villa Mikaelista. Parasta kodissa on sen tasaisuus ja esteettömyys. Jokaisella huoneella täällä on oma tarkoituksensa.”

Vaikka arki uudessa kodissa on sujunut hyvin, haasteita on elämässä riittänyt. Kellon ympäri täysin autettavasta vuodepotilaasta Turtiainen on kuntoutunut omassa omakotitalossa asuvaksi aktiiviseksi 32-vuotiaaksi.

Asioiden uudelleen oppiminen on kuitenkin yhä kesken. Matkalla tarvitaan apua monen eri alueen kuntoutusammattilaiselta, kuten fysioterapeutilta, puheterapeutilta ja toimintaterapeutilta.

”Niistä jokainen on tärkeä omalla tavallaan”, kuvailee Turtiainen.

Jos näitä ei olisi, tai niitä olisi vähemmän, hänen kuntoutuksensa voisi hidastua. On myös olemassa riski, että hänen tilansa jopa heikkenisi.

”Alkutilanteeltaan näin vaikea-asteisessa aivovammassa kuntoutuksen jatkuminen riittävän intensiivisenä ja monialaisena on välttämätöntä jo saavutetun toimintakyvyn heikkenemisen estämiseksi”, toteaa Turtiaista hoitanut neurologi lausunnossaan.

Ilman toimintaterapiaa, taantumista voisi Turtiaista hoitaneen toimintaterapeutin mukaan tapahtua niin valmiuksissa kuin omatoimisuustaidoissa. Puheterapiassa kyse ei ole vain puhetaidoista, vaan se myös esimerkiksi ylläpitää ja parantaa Turtiaisen kykyä hengittää. Tämä on Turtiaisen tilanteessa erityisen tärkeää, sillä jo tavallinen flunssa voi olla hänelle hengenvaarallinen.

Musiikki on aina ollut tärkeä Mikael Turtiaiselle. Onnettomuuden jälkeen hän on opetellut tekemään musiikkia uudestaan.

Nyt Turtiaisen kuntoutussuunnitelmaan on kuitenkin tehty suuria muutoksia. Tämä ilmenee Hyks aivovammapoliklinikan laatimasta e-lausunnosta aiheesta. Vuosille 2021–2023 tehdyssä suunnitelmassa ei ole neuropsykologista kuntoutusta enää ollenkaan ja puheterapia lopetettaisiin tämän vuoden lopussa. Vuodesta 2022 alkaen fysioterapian määrä vähentyy neljäsosaan verrattuna siihen mitä se oli 2020.

Helsingin Sanomat on lukenut Turtiaisen hoitoon liittyviä asiakirjoja.

Mikaelin isä Petri Turtiainen avustaa Mikael Turtiaista muun muassa tämän hoitoon ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Hänen mielestään perustelut kuntoutusterapioiden vähennykselle ovat ristiriitaiset.

”Perusteluna e-lausunnossa oli se, että Mikaelin pitäisi tehdä jotain muutakin kuin kuntouttaa itseään. Kuten esimerkiksi se, että hänellä olisi sosiaalista elämää ja hän kävisi ulkona. Mutta Mikaelilla on ollut hyvin paljon sosiaalista elämää.”

Hän on käynyt tapahtumissa, matkustanut eri puolille maailmaa, käynyt elokuvissa, taidenäyttelyissä ja ravintoloissa syömässä. Hän harrastaa tanssia, soittaa sähköpianoa ja maalaa. Näitä jopa luetellaan samassa e-lausunnossa, jossa poliklinikka perustelee vähennettyjä terapioita.

”Perusteluna se oli siksi niin absurdi. Siinä ei ole mitään järkeä.”

Mikael Turtiainen Syntyi Tuusulassa 1989.

Voitti MM-hopeaa nuorten miesten hiphop-soolossa vuonna 2003.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen MM-mitali hiphopin yksilötansseissa.

Turtiainen on saanut myös EM-hopeaa aikuisten hiphop-pienryhmässä.

Hiphopin lisäksi Turtiainen tanssi muun muassa poppingia, lockingia, wavingia, balettia ja steppiä.

Hän on myös harrastanut laulua ja säveltänyt omaa musiikkia.

Vuonna 2008 Turtiainen valmistui ylioppilaaksi Sibelius-lukion tanssiluokalta

Mikael Turtiaisen toimintakyvyssä on useilla eri osa-alueilla jatkuvasti tapahtunut edistystä. Siksi häntä hoitaneen neurologin mukaan on täysin realistista odottaa kehityksen jatkuvan, kunhan terapiaa on riittävästi.

”On ilmeistä, että kuntoutujan toimintakyky ei ole vieläkään vakiintunut sille itsenäisen toimintakyvyn tasolle, joka on mahdollista saavuttaa riittävän intensiivisellä ja monialaisen kuntoutuksen tukemana pitkällä tähtäimellä jatkossa”, neurologi toteaa lausunnossaan.

Siinä tapauksessa Turtiaisen tarvitseman päivittäisen avustuksen määrä voisi pienentyä jopa useilla tunneilla. Se puolestaan tarkoittaisi yhteiskunnalle säästöä.

Isä Petri Turtiainen on laskenut, että mikäli Mikael Turtiaisen avuntarve vähenisi 16 tunnista vuorokaudessa 10 tuntiin, se voisi tuoda lähes 2 miljoonan euron säästön pitkällä tähtäimellä. Rahaa merkittävämpi asia olisi tietysti Mikael Turtiaisen elämänlaadun paraneminen.

Turtiaiset ovat tehneet Hus neurokeskuksen ja Hyks aivovammapoliklinikan uudesta kuntoutussuunnitelmasta muistutuksen sekä myöhemmin kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

HUS neurokeskuksen neurologian linjajohtaja ja ylilääkäri Tiina Sairanen ei voi kommentoida yksittäisen potilaan kuntoutussuunnitelmaa. Yleisellä tasolla Sairanen kertoo, että muutoksia kuntoutussuunnitelmiin voi esiintyä Sosiaali ja terveysminiseriön (STM) syksyllä 2020 käynnistämän kuntoutuksen uudistamisen takia.

”Uudistuksen tarve on. Ei varmaan STM olisi laittanut työryhmää miettimään, jos kaikki olisi helppoa ja meillä olisi rajattomasti kaikille tarjottavaa. Kuntoutuksen uudistuksen tavoitteena on muun muassa oikea-aikainen, kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestelmä. Ettei yhdessä pitäjässä saada toisella periaatteella kuntoutusta kuin toisessa.”

On vaikea olla huomaamatta, kuinka suuri osa vakavan aivovamman saaneen elämästä koostuu erilaisista taisteluista. Esimerkiksi kun Villa Mikaelia rakennettiin, monesta yksityiskohdasta käytiin viranomaisten kanssa tiukkaa vääntöä.

Alun perin vaadittiin muun muassa, että lattian tasoon tulisi olla 80 senttimetriä korkeuseroa tien pinnasta. Se olisi tehnyt pyörätuolirampista niin jyrkän, ettei Mikael Turtiainen olisi käytännössä päässyt itsenäisesti kulkemaan omaan kotiinsa.

Kuntoutumiseen liittyvän kanteluprosessin lisäksi Turtiaiset käyvät useita eri oikeusprosesseja Villa Mikaeliin liittyen. Kunta on päättänyt olla korvaamatta niin muutostöitä kuin myös laitteita ja tarvikkeita.

Vaikeavammaiselle henkilölle tulisi lain mukaan korvata kustannukset sellaisista asunnon muutostöistä, joita hän välttämättä tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta. Myös välttämättömät välineet ja laitteet tulisi korvata.

Villa Mikaelissa näitä ovat esimerkiksi tukikaiteet, alta vapaa keittiötaso sekä alaslaskettavat keittiönkaapit. Ne mahdollistavat esimerkiksi sen, että Mikael Turtiainen pystyy itse keräämään astioita ruuanlaittoa varten ja laittamaan niitä takaisin paikoilleen.

Kaikkien näiden kamppailujen lisäksi aivovamman saaneelta kuluu tietysti energiaa kuntoutumiseen ja selviytymiseen jokapäiväisestä arjesta vamman kanssa.

Mistä saat voimia jaksamaan?

”Olen onnellinen ja jaksan, koska minulla on hyviä ystäviä ja sukulaisia”, Mikael Turtiainen tiivistää.

Ilon aihe on myös se, että Villa Mikael on ehdolla saada Esteetön Suomi -palkinnon. Suomen Invalidiliitto jakaa palkinnon kahden vuoden välein. Palkinnonsaaja julkaistaan lokakuussa tänä vuonna.