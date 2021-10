Main ContentPlaceholder

Lauri Kiviojan tavallisen oloisessa autossa on nappi, jolla aktivoituva ominaisuus saa matkustajat hysteerisiksi – Nyt kuski kertoo autoilun ilmiöstä, jonka vain tietäjät tietävät

Lauri Kiviojalla on Audi, joka on osa ”sleeper”-ilmiötä. Ulkoa se näyttää aivan tavalliselta, mutta tien päällä alkaa tapahtua. Mistä ilmiössä on kyse?

Teollisuusalueen pihalla Tuusulassa on parkissa sininen farmari-Audi. Se on hyvin tavallisen näköinen perheenkuljetin. Isoon takakonttiin mahtuvat ostokset, rattaat ja muut perhearjen tavarat. Lapsen turvaistuinta varten löytyy Isofix-valmius takapenkiltä. Auton perässä lukee mallimerkintä 2.0 TDI. Numerot ja kirjaimet kertovat kaksilitraisesta dieselmoottorista.