Tuusulan kunta luopui suunnitelmasta tehdä hakkuita Tuomalan metsässä, kun Riikka Björn, Inka Kallén, Carita Ljungberg ja Marena Nurminen loivat kansanliikkeen hakkuita vastaan somessa.

Marena Nurmiselle (vas.), Carita Ljungbergille ja Riikka Björnille Tuomalan metsä on tärkeä ulkoilupaikka.

Syksyn sateet ovat kastelleet Tuusulan Tuomalan metsän polut Mansikkamäen alueella märiksi, välillä kulku lätäköiden poikki onnistuu vain saappaiden ansiosta.

Tuusulan ja Keravan rajan tuntumassa rautatien kohina kuuluu jostakin kaukaa, muuten metsässä on hiljaista. Mieli rauhoittuu.

Toisinkin voisi olla.

Jos Tuusulan kunnan suunnitelmat olisivat toteutuneet, kunta olisi tehnyt hakkuita Mansikkamäen alueella ja metsäinen ulkoilualue olisi kadonnut.

Neljän tuusulalaisnaisen Riikka Björnin, Inka Kallénin, Carita Ljungbergin ja Marena Nurmisen aktiivisuuden ansiosta metsä kuitenkin säilyi.

Mitä tapahtui, kun kunta luopui Tuomalan metsän hakkuista?

HS kutsui metsään Björnin, Ljungbergin ja Nurmisen, jotka valottivat tapahtumien kulkua. Kallén ei päässyt paikalle.

Tapahtumat lähtivät liikkeelle 18. marraskuuta vuonna 2019, kun Tuusulan kunnanhallitus päätti metsänhakkuista. Suunnitellut hakkuut olisivat kohdistuneet noin 20 hehtaarin alueelle.

Viime vuoden huhtikuussa hakkuusuunnitelman toteuttaminen oli edennyt niin, että Mansikkamäen alueella oli tehty altaraivauksia. Siinä vaiheessa naisille selvisi, että kunnan omistama metsä on tarkoitus hakata.

Carita Ljungberg, Riikka Björn ja Marena Nurminen asuvat Tuomalan metsän lähellä.

Tuomalan metsän läheisyydessä asuville naisille metsästä oli tullut tärkeä paikka. Björn tutustui Tuomalan metsiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten, Nurmiselle ja Ljungbergille Tuomalan metsä oli tullut tutuksi 30 vuoden ajan. Kallén on ulkoillut Tuomalan metsässä lapsuudestaan asti.

Ajatus siitä, että metsäalue katoaisi hakkuiden vuoksi, kauhistutti.

”Lähdimme termospullot mukanamme Mansikkamäen metsään pohtimaan, miten sen voisi säilyttää”, Björn muistelee.

Aika nopeasti ilmeni, että kunta oli tehnyt hakkuupäätöksessä muotovirheen. Kunnanhallituksen pöytäkirja oli ollut nähtävillä kunnan verkkosivuilla 20. marraskuuta 2019 alkaen, mutta hakkuita koskevasta päätöksestä oli julkaistu vain otsikko.

Virhe paljastui 14. huhtikuuta, kun Ljungberg ei löytänyt kunnan verkkosivuilta hankeasiakirjoja ja tiedusteli niitä puhelimitse. Ljungbergin yhteydenoton jälkeen kunta julkaisi verkkosivuillaan koko päätöksen hankeasiakirjoineen.

”Kun kunta julkaisi päätöksen verkkosivuillaan vasta 14. huhtikuuta, meillä oli mahdollisuus tehdä hankkeesta oikaisuvaatimus. Jos päätös olisi julkaistu marraskuussa, emme olisi enää huhtikuussa voineet tehdä oikaisuvaatimusta”, Ljungberg kertoo.

Niinpä naiset tekivät oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Tuomalan metsäalueen hakkuuhankkeen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Huhtikuun lopussa naiset perustivat Facebook-ryhmän, jonka ajatuksena oli koota yhteen Tuomalan metsän ystäviä. Ryhmään liittyi nopeasti 1 300 jäsentä, nyt jäsenmäärä on 1 600.

Tuuli on tehnyt tuhojaan Tuomalan metsän polulla.

Tässä vaiheessa poliitikotkin heräsivät puolustamaan Tuomalan metsää. Ensimmäisenä alueeseen kävi asiantuntijan kanssa tutustumassa apulaispormestari Jussi Salonen (tupu) ja ilmoitti muuttavansa kantansa hakkuista.

Naiset tekivät myös toukokuun alussa nettiadressin, jossa vaadittiin hakkuiden keskeyttämistä. Adressiin tuli 1 300 allekirjoitusta.

Toukokuun puolivälissä Tuusulan silloinen pormestari Arto Lindberg (sd) ja Keravan kaupunginhallituksen silloinen puheenjohtaja Samuli Isola (sd) ilmoittivat mielipidekirjoituksessaan Keski-Uusimaassa, että Tuusulan on syytä keskeyttää ja peruuttaa suunnitellut hakkuutoimenpiteet.

18. toukokuuta naiset luovuttivat pormestari Lindbergille sekä apulaispormestari Saloselle ja Mika Mäki-Kuhnalle (kok) adressin, jossa vaadittiin hakkuiden keskeyttämistä.

Samana päivänä Tuusulan kunnanhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja hakkuista luovuttiin.

”Meillä lähtökohtana hakkuiden pysäyttämiseen oli ja on rakkaus lähimetsään. Se on todellinen hyvinvoinnin lähde, joka olemassa olollaan on merkittävässä roolissa niin kuntalaisten kuin naapurikaupunkien ihmisille”, Björn, Ljungberg ja Nurminen tiivistävät.

Tuusulan kunnan heinäkuussa 2021 teettämässä luontoselvityksessä Mansikkamäen alue on merkitty karttaan paikallisesti arvokkaana luontokohteena.

Tuusulan silloinen pormestari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston nykyinen puheenjohtaja Arto Lindberg oli marraskuussa 2019 päättämässä Tuomalan metsien hakkuista. Mitä hän ajattelee hakkuupäätöksestä nyt?

”Lähtökohta oli metsän hoitaminen. Kysymys on siitä, kuinka metsää hoidetaan. Avohakkuut eivät ole välttämättömiä, vaan metsää voidaan hoitaa harvennushakkuilla”, Lindberg sanoo päätöksen taustoista.

”Ainahan on hienoa, että kuntalaiset ovat aktiivisia. Tuolloin pitää arvioida, onko tarvetta muutokselle. Metsän luontoarvot ovat korostuneet pandemia-aikana”, Lindberg jatkaa.

Kun Tuomalan metsien hakkuut eivät toteutuneet, Tuusulan kunta teki hakkuita alkuperäistä suunnitelmaa enemmän Rykmentinpuiston alueelta saavuttaakseen hakkuille asetetun tuottotavoitteen.