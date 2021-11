Monella kunnalla on ollut tarkka tavoite kaataa metsää saadakseen tuloja – Nyt se alkaa olla katoavaa perinnettä

Kunnat ovat pienentäneet metsiensä tuottotavoitteita ympäristökeskustelun lisääntyessä. Metsien virkistysarvo on myös korostunut pandemia-aikana.

Helsingin Sanomat kertoi marraskuun alkupuolella, kuinka Tuusulan kunta luopui suunnitelmasta tehdä hakkuita Tuomalan metsässä, kun neljä tuusulalaisnaista loi kansanliikkeen hakkuita vastaan sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää: Sympaattisessa metsässä oli määrä aloittaa isot hakkuut – Sitten naapuruston naisporukka huomasi ratkaisevan muoto­virheen, joka muutti kaiken

Kun Tuomalan metsien hakkuut eivät toteutuneet, Tuusula teki hakkuita alkuperäistä suunnitelmaa enemmän Rykmentinpuiston alueelta saavuttaakseen hakkuille asetetun tuottotavoitteen. Tuomalan metsien hakkuiden tuottotavoite oli 200 000 euroa.

Monet kunnat ovat pienentäneet metsien tuottotavoitteita Suomessa viime vuosina.

Kuntaliitto teki viime vuonna kyselytutkimuksen siitä, kuinka kunnat käyttävät metsiään. Tutkimus osoitti muun muassa, etteivät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten omistamat metsät ole talousmetsää.

Kuntaliitolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni kunta Suomessa on asettanut metsilleen tuottotavoitteen. Viime vuoden kyselyyn vastasi vain 36 kuntaa. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Tuusula eivät vastanneet kyselyyn.

Kysely osoitti, että kuntien metsien käyttö jakautuu talousmetsiin, virkistysmetsiin ja suojelumetsiin.

Kun tarkastellaan pelkästään virkistysmetsiä, Luonnonvarakeskus Luken tutkimus vuodelta 2019 osoitti, että niihin liittyvät tavoitteet hajautuvat runsaasti. Kyselyyn vastasi 74 kuntaa.

Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta arvioi, että monien kuntien metsien tuottotavoitteet ovat pienentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa.

”Ympäristökeskustelu on vaikuttanut siihen, että metsien tuottotavoitteet ovat pienentyneet. Lisäksi pandemia-aikana on yhä enemmän keskusteltu siitä, minkälainen virkistysarvo on metsällä on.”

Kaikilla kunnilla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia luopua omistamiensa metsien tuottotavoitteesta.

”Joissakin kunnissa voi olla vaikeaa rahoittaa kunnan palveluja. Palveluja saatetaan joutua myös rahoittamaan metsien tuotoilla.”

Kuntien omistamien metsien määrästä ei ole tuoreita tilastoja, mutta kuntien omistuksessa oli vuonna 2013 noin 430 117 hehtaaria metsiä.

Lähes jokainen kunta, 98 prosenttia, oli tuolloin metsänomistaja. Suurimmat metsänomistajat olivat Oulu (21 366 hehtaaria), Kuopio (12 744 ha) ja Helsinki (9 926 ha).

Tuusulassa vihreiden valtuustoryhmä teki tämän vuoden huhtikuussa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista. Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.