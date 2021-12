Tuusulan valtuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 13. joulukuuta. Osa Tuusulan valtuutetuista haluaisi kokoustaa etänä, mutta valtuuston puheenjohtaja ei taivu pyyntöön.

Tuusulan valtuustossa riidellään siitä, kuinka valtuuston seuraava kokous maanantaina 13. joulukuuta tulisi järjestää.

Valtuuston kokous on määrä järjestää läsnäolokokouksena, vaikka monet valtuutetut haluaisivat, että se järjestettäisiin hybridinä huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg (sd) ei näe tarvetta hybridikokoukselle.

Valtuusto käsittelee ensi maanantain kokouksessa ensi vuoden talousarviota, ja kokous kestää todennäköisesti pitkään.

Keskustan valtuutettu Ari Nyman on yksi valtuutetuista, joka haluaisi, että ensi maanantain kokous järjestettäisiin hybridinä.

”Kokouspaikalla on paikalla yhteensä yli 70 henkilöä, ja turvavälien säilyttäminen voi olla hankalaa. Kokouksesta on tulossa pitkä, jopa viisi–kuusi tuntia. Tuntuu turhalta ottaa terveysturvallisuusriski läsnäolokokouksella”, Nyman toteaa.

Nymanin mukaan useampi valtuutettu on samaa mieltä.

”Hybridikokousta haluavilla valtuutetuilla ei ole enemmistöä valtuutetuista. Heitä on kuitenkin merkittävä määrä, kysymys ei ole yksittäisistä valtuutetuista. Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg ei reagoinut mitenkään valtuutettujen pyyntöihin järjestää kokous hybridinä.”

Nyman muistuttaa, että Tuusulan valtuusto järjesti hybridikokouksia koronapandemian aikana edellisen valtuuston kokoontuessa. Kesällä aloittanut uusi valtuusto on järjestänyt pelkästään läsnäolokokouksia. Läsnäolokokouksiin päädyttiin, kun koronatilanne näytti valtuustokauden alkaessa paremmalta.

Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg vahvistaa, että ensi maanantain kokous on läsnäolokokous. Hän ei näe tarvetta järjestää kokous hybridinä.

”Valtuuston tilat ovat aika väljät ja siellä voidaan pitää etäisyyksiä. Terveysturvallisuus säilyy kokouksessa”, Lindberg sanoo.

Lindberg muistuttaa, että ensi maanantain kokouksessa käsitellään talousarviota.

”Budjettivaltuustossa oletettavasti äänestetään paljon. On välttämätöntä, että yhteydet toimivat. Hybridikokouksessa yhteydet eivät välttämättä toimi. Jos joku ei pysty osallistumaan äänestykseen, kokous on laiton.”

Lindberg arvioi, että kaikilla valtuutetuilla pitäisi olla rokotusasiat kunnossa.

”Kaikilla valtuutetuilla on kaksi tai kolme rokotusta. Jos valtuutetulla on terveysturvallisesti paha tilanne, käytössä on varamiesjärjestelmä.”

Aiheesta on aikaisemmin uutisoinut myös Keski-Uusimaa.