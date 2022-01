Tuusulan lukion opiskelijat pystyttivät myyntipisteen hitiksi nousseelle Tuusulanjärvelle. Myyntitulot käytetään vanhojen päivien järjestelyihin.

Kestävä jää on houkutellut Tuusulanjärvelle paljon ulkoilijoita viime viikkoina. Tuusulanjärvelle ilmestyikin viime viikonloppuna 8.–9. tammikuuta useita myyntipisteitä.

Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen opiskelijat myivät Fjällbon puiston laiturin vieressä kahvia, levonnaisia, mehua ja makkaraa.

”Myyntipisteemme osoittautui suositummaksi kuin etukäteen odotimme. Olimme suunnitelleet myyvämme ainoastaan lauantaina, mutta suuren suosion vuoksi jatkoimme myyntiä sunnuntaina”, Tuusulan lukion toisen vuoden opiskelija Sofia Nguyen kertoo.

Lukiolaiset aikovat jatkaa myyntiä myös tulevana viikonloppuna 15.–16. tammikuuta. Toiminta laajenee samalla hieman.

”Tarjolla on myös rekiajelua, kun tuomme myyntipisteelle ponin ja hevosreen. Voi olla, että jatkamme myyntiä Tuusulanjärvellä tulevinakin viikonloppuina.”

Tuusulan lukion opiskelijat käyttävät myyntituloja vanhojen päivien tanssien järjestelyihin.

”Käytämme tuloja tanssisalin koristeluun ja äänentoistolaitteisiin sekä vanhojen päivien ruokatarjoiluun. Jos jotain rahaa jää, tarkoitus on käyttää ne johonkin sellaiseen, joka nostaa yhteishenkeä.”

Tuusulan lukion myyntipisteessä myytiin muun muassa makkaraa. Kuva: Iiris Jussila

Tuusulanjärvellä on ollut runsaasti ulkoilijoita viime viikkoina, kun järven jää on erittäin kantavaa. Runsas ulkoilijamäärä on tuonut järvelle useita myyntikojuja.

Nguyen kertoo havainneensa, että järvellä Tuusulan puolella oli lukion myyntipisteen lisäksi ainakin kaksi, kolme myyntipistettä 8.–9. tammikuuta.

Tuusulanjärven jää on nyt poikkeuksellisen paksua. Suomen ympäristökeskuksen mittauksen mukaan Tuusulanjärven teräsjään paksuus oli 10. tammikuuta 37 senttiä, kun jään paksuus on keskimäärin ollut 23 senttiä vuosina 2002–2021.

Talvisten olosuhteiden ansiosta Tuusulanjärvellä on nyt 18 kilometriä pitkä ja lähes 20 metriä leveä luistelureitti. Reitin molemmin puolin on hiihtoladut.

Järvenpää ja Tuusula tekevät matkaluisteluradan yhteistyössä. Järvenpää vastaa aurauksista järven pohjoispäässä ja Tuusula järven eteläpäässä. Kuntien henkilöstön lisäksi mukana on vapaaehtoisia ja yksityisiä toimijoita.