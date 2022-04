Yksi ja sama laulujoutsenpariskunta on pesinyt Jokelassa aiemminkin ja opettanut poikasensa kävelemään suojateitä pitkin. Nyt parin lemmenhetki tallentui videolle.

Laulujoutsenet pulikoivat vierekkäin vedessä, kun kaulailu alkaa. Sitten toinen niistä kapuaa päättäväisesti toisen selkään.

Lemmenleikit ovat pian ohi, pariskunta erkanee toisistaan ja heiluttelee vedessä pyrstöjään.

Videon tapahtumasta voit katsoa tämän jutun alusta.

Jokelan laulujoutsenpariskunta lempii päivittäin. Kuvankaappaus videolta.

Videolle tallentuneessa tapahtumassa kyseessä on Tuusulan Jokelan laulujoutsenpariskunnan kevään ensimmäisestä parittelutapahtumasta. Luontokuvaaja Jukka Pihlaisen kameralle tallentuneen ajan mukaan se tapahtui aamulla 23. huhtikuuta kello 7:03.

Tämän jälkeen Pihlainen on päässyt todistamaan samaa lemmennäytelmää joka päivä, viimeksi edellisenä päivänä puoli seitsemältä illalla.

Pihlainen uskoo, että kyseessä on sama Jokelan keskustassa pesivä laulujoutsenpariskunta, jota hän on kuvannut aiemmin. Aiempina vuosina pariskunta on opettanut pesueensa kulkemaan kiltisti pitkin suojateitä.

Kauempana Jokelassa asustaa myös toinen joutsenpari, mutta sitä Pihlainen ei ole ehtinyt vielä kuvaamaan.

Vuoden päätapahtuma tulee kuitenkin olemaan alkukesästä, Pihlainen kertoo. Tällöin hän aikoo kuvata joutsenperheen jälleen ylittämässä suojatietä Jokelassa vain parin päivän ikäisten poikasten kanssa.

Kuvia Pihlaisella viime vuodelta jo on. Tämän vuoden tavoitteena on kuitenkin saada tapahtumasta myös video.