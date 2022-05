Tuusulasta löytyi hauta kunnallisteknisten kaivutöiden yhteydessä, mutta vainajan henkilöllisyys jäi mysteeriksi.

Yleiskuvaa alueelta, jossa kaivaukset tehtiin. Vainajan paikka on kuvan keskellä peitettynä.

Tuusulan Hyrylästä löytyi hauta, jonka vainajan henkilöllisyyttä ei olla saatu tunnistettua.

”Löydös tehtiin maaliskuun lopulla, ja hautaa on sen jälkeen tutkittu”, kertoo työpäällikkö Jussi Pesonen.

Hauta löydettiin muinaisjäännösalueen välittömästä läheisyydestä kunnallisteknisten kaivutöiden yhteydessä, selviää Tuusulan kaupungin tiedotteesta. Selvitystöistä ja arkeologisista tutkimuksista huolimatta vainajan henkilöllisyyttä ei saatu selville.

Alueella on toiminut ortodoksinen varuskuntakirkko ja hautausmaa, jonka käyttö on päättynyt 1920-luvulla. Hautoja on siirretty muille hautausmaille vielä 1960-luvulla.

Vainajan jäänteet haudataan uudelleen Itä-Suomen aluehallintoviraston luvalla Paijalan hautausmaalle. Siunaaminen suoritetaan vainajan kunnioittamiseksi ortodoksisen liturgian mukaan.

