Tuusulan kunta palkitsee Topi Raitasen 5 000 eurolla.

Tuusulan kunta palkitsee tuusulalaislähtöisen estejuoksijan Topi Raitasen 5 000 eurolla tämän voittaman 3 000 metrin estejuoksun Euroopan mestaruuden kunniaksi.

Tuusulan kunnalla on ollut yhteistyösopimus Raitasen kanssa vuodesta 2019 lähtien.

”Tuusulan kunta on hyödyntänyt yhteistyösopimusta siten, että Topi Raitanen on ollut vuosittain mukana muutamassa kunnan tapahtumassa. Hän on ollut mukana esimerkiksi kunnan järjestämässä jumppatapahtumassa”, Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä (kok) kertoo.

Tuusulan kunta ei ole toistaiseksi suunnitellut yhteistyön lisäämistä esimerkiksi siten, että kunta hyödyntäisi Raitasta markkinoidessaan kuntaa.

”Emme ole suunnittelemassa henkilöön menevää markkinointia Topi Raitasen kanssa. Tuusulalla on useita tunnettuja kuntalaisia niin kulttuurin kuin yhteiskunnan alalta.”

Tuusulan nykyinen yhteistyösopimus Topi Raitasen kanssa päättyy ensi vuonna. Elokuun lopussa kokoontunut Tuusulan kunnanhallitus päätti ilmoittaa kunnan valmiudesta sopia nykyisen sopimuksen päätyttyä uudesta pidemmästä yhteistyösopimuksesta.

Tampereella vuonna 1996 syntynyt Raitanen muutti perheensä kanssa 4-vuotiaana Tuusulan Nummenharjuun ja asui nuoruutensa siellä.

Raitanen on Paijalan koulun kasvatti. Koulun uusittu lähiliikuntapaikka sai nimekseen ”Topin piha” Raitasen kunniaksi.

Raitanen voitti 3000 metrin esteiden EM-kultaa elokuussa Münchenissä.