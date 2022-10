Kuvanveistäjä Samuli Alosen Vetonaula-teos paljastetaan peruskorjatun Annanpuiston avajaisten yhteydessä torstaina.

Vetonaula-teos on pystytetty Tuusulaan Annanpuiston läheiseen kiertoliittymään.

Torstaina Tuusulassa paljastetaan tiedettävästi Suomen suurin naula.

Kyse on kuvanveistäjä Samuli Alosen Vetonaula-nimisestä teoksesta, joka on pystytetty Kellokoskelle Annanpuiston läheiseen kiertoliittymään.

Vetonaula on noin 5,5 metrinen, ja se on toteutettu säänkestävästä corten-teräksestä. Teoksen aihe liittyy vahvasti Kellokosken ruukin menneisyyteen ja se on valaistu, joten teos näyttäytyy ohikulkijalle eri vuorokauden ja vuodenaikana eri tavalla.

Vetonaula julkistetaan torstaina peruskorjatun Annanpuiston avajaisissa. Alonen pitää noin kello 18.10 puheen, jossa kertoo teoksen syntyvaiheista.

Hänet muistetaan entuudestaan Hyrylän lähellä sijaitsevasta Ristikiven kiertoliittymän Ritariperhonen-taideteoksesta.

Annanpuiston perusparannustöiden tavoitteena on ollut kunnostaa puisto vanhaan kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla ja tuoda puistoon lisää oleskelu­mahdollisuuksia. Toteutuksen pohjana ovat toimineet asukkaiden kanssa yhdessä tehdyt suunnitelmat.

Puiston avajaisia vietetään torstaina kello 17.30 alkaen. Luvassa on muun muassa opastettu kierros puistoon, apulaispormestari Jari Immosen puhe sekä tulishow.

Paikalla on lisäksi tarjolla lämmintä mehua ja makeaa purtavaa ensimmäiselle 200 vierailijalle.