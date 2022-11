Tuusula keksi tavan tehdä kouluruokaa erikoisella tavalla. Samalla huomattiin, että se on keino säästää energiaa.

Kouluruoka ja kustannukset. Siinä sanoja, jotka herättävät tunteita ja ongelmia. Miten tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa kohtuullisella hinnalla?

HS on kirjoittanut kouluruoan tilasta esimerkiksi Vantaalla, jossa nuoret hipsivät ruokatunnilla lähikauppaan.

Tuusulassa ongelmaa on ratkottu rohkealla tavalla, ja samalla on huomattu, että se on keino säästää energiaa.

Tuusula otti käyttöön kylmävalmistusmenetelmän ensimmäisenä kuntana Suomessa, jo vuonna 2009.

Nimensä mukaisesti kylmävalmistuksessa ruoka on kylmää keskuskeittiöltä jakelupisteeseen asti. Perinteisemmässä menetelmässä ruoka tehdään keskuskeittiöllä valmiiksi, jäähdytetään ja kuljetetaan uudelleenlämmitettäväksi.

Kylmävalmistuksessa vaikkapa keitto kootaan astiaan siten, että perunat, kasvikset, mausteet ja muut paitsi liemi viedään koululle kylmänä. Perillä siihen lisätään neste ja kypsennetään.

Menetelmä on osoittautunut niin toimivaksi, että Tuusulan ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski on siitä yhä innoissaan.

”Parantaa selkeästi ruoan laatua”, Hanski sanoo.

Hanskin mukaan pastoissa on purutuntumaa ja perunat pysyvät keitossa kasassa. Kermainen kalakeitto on noussut monessa paikassa suosikiksi.

”Varmasti juuri sen takia, että maku on saatu todella hyväksi, kun kala kypsennetään vasta kun se menee tarjolle.”

Kun menetelmää ensimmäisen kerran kokeiltiin, oli tarkoituksena vain tasata ruuhkahuippuja.

Tuusulan ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski.

Nyt koko keskuskeittiön ruokalista valmistetaan kylmänä.

Keittiöllä valmistuu päivittäin noin seitsemäntuhatta annosta, joita syödään niin kouluilla, päiväkodeissa kuin hoivalaitoksissakin.

Hanskin mukaan henkilökunta on kiinnostunut uusien reseptien kehittämisestä, kun kerran he voivat tehdä sangen perinteisellä alalla ”jotain käänteentekevää ja uutta.”

Energiaa säästyy, kun ruokaa ei jäähdytetä pisteiden välillä.

Lisäksi keskuskeittiölle tarvitaan vähemmän kalliita koneita, kun uuneille ei ole käyttöä. Tuusulassa on keskuskeittiöllä vain kaksi kylmävalmistuspataa. Muuta ei tarvita.

Tänä vuonna koululounaan annoshinta on Tuusulassa 2,43 euroa. Koko maassa keskihinta on hieman alle kolme euroa.

Tuusulassa säästettyä rahaa on suunnattu suoraan ruokatarjontaan. Yhden vaihtoehdon sijaan tarjolla on aina kaksi eri ruokaa, toinen kasvista ja toinen sekaruokavalioon sopivaa.

Hanskin mukaan hävikki on Tuusulassa vähentynyt. Tarjotinlaskureiden avulla keittiöllä tiedetään, milloin suurin osa syöjistä on jo palauttanut astiansa. Koska ruoka kuumennetaan ensimmäisen kerran vasta juuri ennen tarjoilua, voi ylijääneet kylmät astiat laittaa säilöön ja tarjota myöhemmin.

Hävikistäkin vain osa päätyy biojätteeksi. Ylijääneitä annoksia myydään neljällä koululla ikäihmisille 1,50 euron hintaan.

Miksi kaikkialla ei sitten tarjoilla kylmävalmistettua ruokaa?

Hanski arvelee, että syynä on tottumus. Monissa kunnissa on valittu tietty tapa tehdä ruokaa, ja vallitsevaa menetelmää on työläs muuttaa.

”Mekin olemme opetelleet ihan kantapään kautta.”