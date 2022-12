Tuusulan kunta jatkaa yhteistyötä estejuoksija Topi Raitasen kanssa vuoden 2024 loppuun saakka.

Raitanen ja Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä (kok) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Tuusula tukee Raitasen uraa myös kahden seuraavan vuoden ajan eli vuoden 2024 loppuun saakka.

Tuusulan kunnalla on ollut yhteistyösopimus Raitasen kanssa vuodesta 2019 lähtien.

”Tuusulan kunta on hyödyntänyt yhteistyösopimusta siten, että Topi Raitanen on ollut vuosittain mukana muutamassa kunnan tapahtumassa. Hän on ollut mukana esimerkiksi kunnan järjestämässä jumppatapahtumassa”, pormestari Ikkelä kertoi yhteistyöstä HS:n haastattelussa syyskuussa.

Tampereella vuonna 1996 syntynyt Raitanen muutti perheensä kanssa 4-vuotiaana Tuusulan Nummenharjuun ja asui nuoruutensa siellä.

Raitanen on Paijalan koulun kasvatti. Koulun uusittu lähiliikuntapaikka sai nimekseen ”Topin piha” Raitasen kunniaksi.

Raitanen voitti 3000 metrin esteiden EM-kultaa elokuussa Münchenissä. Tuusula palkitsi tämän jälkeen Raitasen 5 000 eurolla Euroopan mestaruuden kunniaksi.