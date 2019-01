Kivistön baana ja alikulkutunneli täyttyvät roskista, koska niitä ei voi laittaa mihinkään – ”Kaupungilta ei kuulu vastausta ennen kuin asiat päätyvät lehteen”

Vantaa

Kivistön baana ja alikulkutunneli täyttyvät roskista, koska niitä ei voi laittaa mihinkään – ”Kaupungilta ei k

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kvartsiraitti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puuttuvista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Luontoon

Vantaalla