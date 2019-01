Vantaa haluaa tarjota heikosti pärjäävien lähiöiden lapsille puistoruokailun – Omakotialueen asukas valitti päätöksestä

Vantaa

Vantaa haluaa tarjota heikosti pärjäävien lähiöiden lapsille puistoruokailun – Omakotialueen asukas valitti pä

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valituille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”40 vuoteen ei Ilolan alueelle ole saatu mitään nuorten toimintaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virtasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun