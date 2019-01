Yksityinen lahjoittaja antoi ruoka-apuun 5 000 euroa – Ilmaiset lounaat saattavat pelastua Vantaan Koivukylässä

Vantaa

Yksityinen lahjoittaja antoi ruoka-apuun 5 000 euroa – Ilmaiset lounaat saattavat pelastua Vantaan Koivukyläss

Vantaalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takaisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takaisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy