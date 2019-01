Kuusi pylvästä rapistuu hylättynä Vantaan Nissaksessa – Taustalta löytyy tarina, joka johtaa dramaattiseen yöhön vuonna 1934

Vantaa

Kuusi pylvästä rapistuu hylättynä Vantaan Nissaksessa – Taustalta löytyy tarina, joka johtaa dramaattiseen yöh

Kahdeksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isomettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sammutustöitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rapistuneet

Siistitty