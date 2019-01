Vantaa

Turistit tungeksivat Helsingin yleisissä saunoissa, nyt sellaista ajetaan Vantaan Myyrmäkeen – ”Voisi olla kys

Saunakulttuuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myyrmäkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaanotto

Myyrmäki-liikkeen