Vantaa

Suomen suurimmassa opaskoirakoulussa vilisee kymmeniä koiria, joista koulutetaan apua näkövammaisille

”Älä jarruta,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opaskoira

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Koiralle

Liikkuminen

Koulutusvaiheesta