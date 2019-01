Keskellä jokimaisemaa uinui tyhjilleen jäänyt jugendlinna – Nyt sinne valmistuu asuntoja, joiden neliöhinta on täysin poikkeuksellinen Vantaalla

Vantaa

Keskellä jokimaisemaa uinui tyhjilleen jäänyt jugendlinna – Nyt sinne valmistuu asuntoja, joiden neliöhinta on

Kannattaako

Uudet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisesti

Uudet