Vantaa

Työ Afrikan kriisialueilla imee kaikki voimat – Mikä saa lääkäri Heidi Wikströmin, 52, palaamaan sinne yhä uud

Heidi Wikström

Vitsit

Vatsaelinkirurgeille

Jotta

Wikström

Taide

Heidi Wikström, 52, asettelee Vantaan-kodissaan Leinelässä muovisia kukkia ja pieniä eläinhahmoja lattialle sopivaan järjestykseen, jotta ne voisi valokuvata.Hän harmittelee, että valaistus on tällä kertaa hieman liian hämärä, eivätkä kuvausolosuhteet ole aivan otolliset.Tarkkojen havaintojen tekeminen on Wikströmille tuttua hänen työnsä takia. Hän on ammatiltaan lääkäri, tarkkaan ottaen vatsaelinkirurgi. Siinä ohessa hän on myös kuvataiteilija.Kirurgin ammatti on vienyt hänet myös maailmalle, jossa elämä on hyvin erilaista kuin Suomessa. Viime vuonna työ vei Wikströmin Etelä-Sudaniin ja Keski-Afrikan tasavaltaan, missä hän vietti kuukausia poikkeuksellisissa olosuhteissa. Siellä hän työskenteli muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen kestävillä komennuksilla Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) kautta.Ennen ensimmäistä komennustaan hän ajatteli, että puuttuukohan häneltä empatiantunne, kun hoitaa ihmisiä, jotka ovat aivan erilaisesta kulttuurista ja joiden elämä on täysin erilaista kuin mihin on Suomessa tottunut.Ajatus osoittautui nopeasti vääräksi."Vaikka ihmisillä ei olisi koulutusta tai tietoa maailman menosta, ovat he kaikkialla hirvittävän samanlaisia", Wikström sanoo.Vitsit leikkaussalissa ovat samanlaisia kuin Suomessa, ja puheenaiheet ovat muutoinkin arkisia ja tuttuja. Ihmiset ovat taikauskoisia kaikissa leikkaussaleissa ympäri maailman, ja se näkyy myös Keski-Afrikassa. Sen kanssa täytyy olla tarkkana."Jos sanoo leikkaussalissa, että nyt meneekin hyvin, niin kaikki siellä ovat aivan kauhuissaan, että miten voit sanoa noin", Wikström sanoo ja nauraa.Mutta vaikka ihmiset ja huumori on siellä samankaltaista kuin Suomessa, niin työ on erilaista.Wikström käyttää sanaa intensiivinen. Töissä ollaan käytännössä jatkuvasti, eikä vastapainoksi ole tarjolla normaalia arkea.Vastapainoa työlle Wikström olisi kaivannut esimerkiksi silloin, kun hän hoiti kahden kuukauden ajan potilasta, jonka ennuste näytti todella huonolta, eikä toipuminen ollut todennäköistä.Viimeisen kahden viikon aikana tilanne kääntyi yllättäen parempaan suuntaan."Silloin ajattelin, että haluan pois täältä. En voi olla täällä, jos hän kuolee. Lopulta potilaalle kävi hyvin. Se oli ihmeellistä", Wikström sanoo.Vatsaelinkirurgeille on kriisialueilla kysyntää. Erilaiset vatsaoperaatiot, ampumahaavat, kohdun ulkopuoliset raskaudet ja paiseet ovat tyypillisiä. Leikkausoperaation jäljiltä potilaalle on saattanut jäädä suoliavanne, jota ei ole voitu poistaa, koska paikalla ei ole ollut alan erikoislääkäriä.Etelä-Sudanissa Wikström purki muutamia avanteita. Suomessa olisi ollut tiedossa, miksi avanne on tehty ja mitä purkuleikkauksessa on odotettavissa. Etelä-Sudanissa täytyi vain avata vatsa ja katsoa, mitä on tehtävissä.Se oli jännittävää, koska avanteen poiston jälkeen potilas joutuu odottamaan noin viisi päivää että selviää, paraneeko suolisauma vai ei.”Potilaat olivat niin onnellisia, kun heillä ei enää ollut avannetta. Siinä tuli suuri onnistumisen paine. En halunnut potilaiden pettyvän, kun he olivat niin iloisia.”Hetket ulkomailla ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, miten Wikström tarkastelee maailmaa. Elämä ei ole vain arkista puurtamista, vaan se koostuu suurista tunteista: ilosta, toivosta, surusta ja rakkaudesta.”Ei olemassa oleminen ole sitä, että ostan kaupasta jotain ja laitan ruokaa. Olemassaolo on tuskaa, rakkautta, toiveita, toivoa, epätoivoa ja unia", Wikström pohtii.Toivo on sana, jolla hän kuvailee myös elämää Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa.Vauvoja syntyy siellä kovaa vauhtia, sillä elämän jatkuminen on ihmisille tärkeää."He elävät siellä päivästä päivään ilman tietoa tulevasta. Toivo siitä, että jälkeläisillä olisi mahdollisuus parempaan elämään, ajaa heitä eteenpäin", Wikström sanoo.Jotta tunteet eivät patoutuisi, Wikström on oppinut keinon niiden ilmaisuun. Taide oli hänen elämässään vahvana jo nuoresta pitäen ja on pysynyt elämässä mukana tähän päivään saakka."Taideopettajani Oriveden opistossa sanoi kerran minulle, että olet jo taiteilija. Taidetta on se, miten asian näkee.""Sitten täytyy vain opetella ne konstit, miten nähdyn asian saa siirrettyä esimerkiksi maalaukseen."Sama pätee hänen mukaansa valokuvauksessa. Kuka tahansa osaa painaa kameran laukaisunappia, mutta toiset osaavat painaa sitä juuri oikea-aikaisesti.Taiteisiin hän on saanut apua lapsiltaan Tuulalta, 25, ja Tuukalta, 22. He ovat auttaneet videoiden kuvaamisessa, esiintyneet niissä ja tehneet niihin musiikkia.Wikström on Vantaan taiteilijaseuran jäsen. Sen kautta hän on osallistunut yhteisnäyttelyiden järjestämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Hän on ollut mukana näyttelyssä esimerkiksi Salzburgissa Itävallassa."Se on yhteisö, jossa tutustuu ihmisiin. Suomihan on järjestöjen ja yhteisöjen maa. Kuulun minä Koivukylän koiraharrastajiinkin", Wikström kertoo.Vaikka hänen virallinen osoitteensa on ollut jo yhdeksän vuoden ajan Vesivehmaalla, ovat hänen Vantaa-juurensa vahvat. Hän on kotoisin Martinlaaksosta, jossa vietti myös nuoruutensa."Martsari oli silloin pahamaineinen paikka. Vietimme aikaa juna-asemalla ja urheilukentän laidalla pukukopeilla. Silloin nuoriso hengaili aina ulkona ja joi kaljaa", Wikström naurahtaa.Martinlaakso on vaihtunut Leinelään, ja siitä on tullut hänelle mieleinen paikka, sillä siellä sijaitsevat myös hänen tyttärensä ja poikansa kodit.Töissä hän käy Tammisaaressa Raaseporin sairaalassa kolmena päivänä viikossa. Enempää työpäiviä hän ei Suomessa enää tee. Tammisaaressa ilahduttaa se, että siellä hän saa puhua töissä paljon ruotsia.Taide ja koiran kanssa harrastaminen ovat rakkaita asioita elämässä, mutta ennen kaikkea ne ovat vastapainoa intensiiviselle lääkärintyölle. Paluu ulkomaille töihin siintää mielessä, todennäköisesti jo ensi syksynä.Uutta paikkaa ei välttämättä saa itse valita, vaan sinne on mentävä, missä tarpeita on."Jos saisin valita, niin haluaisin mennä Jemeniin tai Syyriaan. Olisi kiinnostavaa nähdä ne paikat omin silmin”, Wikström sanoo.Työ kriisialueilla voi olla vaarallista, mutta Wikström on valmis ottamaan riskin.”Jos voisin pelastaa jonkun nuoren ihmisen hengen, vaikka joutuisin ammutuksi, tekisin sen. Olen elänyt hyvän elämän, joten olisin valmis henkenikin uhalla pelastamaan nuoren ihmisen tulevaisuuden.”