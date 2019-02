Vantaa

Suomen kirjastot yritetään lainata tyhjiksi – Mikko Toiviainen lietsoo lukukaaosta tämän viikon perjantaiksi

Tulevana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000005974788.html

Tulivirta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukukaaos-tapahtuma