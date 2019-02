Vantaa

Lumesta muodostui hämmästyttävän symmetrinen muoto tienviitan päälle Vantaalla – Edes meteorologi ei ole nähny

Eveliina Tuovinen

päät kääntyilivät sunnuntaina Tuusulanväylän ja Koivukylänväylän risteyksessä sunnuntaina, kun Ruskeasantaan ohjaavan tienviitan päälle oli muodostunut hämmentävän symmetrinen lumiasetelma.Tienviitan päällä oleva lumi oli sään lämmetessä sulanut rusettimaiseen, kahdesta osasta koostuvaan lähes symmetriseen muotoon.Keskustelu aiheesta on ollut vilkasta muun muassa Vantaan Puskaradio -ryhmässä Facebookissa. Siellä on jopa pohdittu, voiko noin symmetrinen muoto lumesta olla aito.laitoksen meteorologiarvelee, että tienviitan päälle on ensin kerääntynyt paksu kerros tykkylunta. Sunnuntain suojasäällä osa jäisestä lumipatjasta on sulanut, jolloin lumi on päässyt sen painosta johtuen taipumaan alaspäin.”Olisiko kyltin tolppien päät esimerkiksi ylhäältä päin avonaiset”, Tuovinen pohtii.Hänen mukaansa silloin voisi kuvitella, että raskas ja hieman sulava jääkerros kyltin ja lumen rajapinnassa on tiukemmin kiinni tolppien kohdasta, ja sen myötä rusettimainen lumikerros on syntynyt kyltin päälle.Tällaiselle lumen sulamiselle ei ole mitään erityistä ilmiötä tai nimitystä, eikä lumi käyttäydy Tuovisen mukaan tyypillisesti niin elastisesti, kuin nyt.”En ole ennen nähnyt yhtä hienoa lumimuodostelmaa kyltin päällä, eikä se taida ihan jokapäiväistä ollakaan.”