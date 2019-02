Vantaa

Paulamaria Äärynen-Tuominen löi koko omaisuutensa kiinni unelmaansa kaksi vuotta sitten – Nyt hän raataa pahim

Pienet kaupat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lontoosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus

Vahvana

Päivän

Tärkeimmäksi

Eteläpohjalaisuus

Juttua korjattu 13.2.2019 kello 9.26: Äärynen-Tuominen työskenteli ravintola-alan tehtävissä 17 vuotta ennen siirtymistään kauppiaaksi, ei 16 vuotta kuten jutussa aiemmin mainittiin.