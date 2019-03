Vantaa

Skeittareilla on loistavat olot Vantaalla, ja syy on hyvin suomalainen: yhdistys pyörittää hallia

Ympärivuotinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myyrmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puitteet

Yksinkertaisetkin

Teiniranta

Myyrmäen

Teiniranta