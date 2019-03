Vantaa

Yli 200 vuotta vanhan kartanon sisustamiseen ei käytetty yhtään rahaa, vaan huonekalut kerättiin Facebookin ka

Sosiaalinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasta

Lähteet: Hako, Jukka – Vuorikoski, Pia: Kartanoelämää Vantaalla, Kellastupa, Porvoo 2018. Kuninkaantien varrella. Helsingin pitäjä – Vantaa 2019, Vantaa-seuran vuosikirja, Helsinki 2018.