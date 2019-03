Vantaa

Vantaan ratikka on liian hidas eikä kukaan matkustaisi sillä lentoasemalle

Nyt suunnitellaan innokkaasti Tampereen, Turun ja Helsingin välille tunnin kiskoyhteyksiä, jotka tuntuvat olevan välttämättömiä kaupunkien kehitykselle. Myös Virosta meren ali kulkeva juna tulisi jopa alle tunnissa pääkaupunkiseudulle.Vantaallakin puuhataan uutta kiskoyhteyttä Hakunilasta lentoasemalle. Helsingin raitioliikenteen keskinopeus on vain 14 kilometriä tunnissa. Jotta matkasta selvittäisiin tunnissa, pitäisi nopeuden olla jopa 30 kilometriä tunnissa, koska nykyisiä liikenneväyliä pitkin Hakunilasta lentoasemalle on matkaa runsaat 20 kilometriä.Suunniteltu raitiotie koukkaisi kuitenkin muutaman kerran Kehä III:n yli tai ali sekä kolistelisi Tikkurilassa tunnelissa ja kiertäisi vielä lopuksi Jumbon kautta kentälle. Houkutteleeko tämä vauhti lentomatkaajia laukkuineen? Tähän pitää lisätä vielä satojen metrien laukkujen raahausmatkat molemmissa päissä, joten parikin tuntia saattaisi vierähtää ennen kuin pääsee jonottamaan turvatarkastukseen.Luulen, että suurin osa valitsee ovelta ovelle vievän henkilöauton tälle matkalle, kun bussiyhteydet vähenisivät tai loppuisivat. Näin kävi kauempana kehäradasta asuvien joukkoliikennetarjonnalle, kun rata valmistui.Talvisin lumi ja pakkanen viivästyttävät pahasti kiskoliikennettä, joten vuosittain tuhannet matkailijat myöhästyisivät lennoiltaan.Kiskoliikenteen ympäristöystävällisyyttä korostetaan, mutta miksi sen pitää ruokkia tehokkaasti paljon ympäristöä kuormittavaa lentoliikennettä? Siinä on ristiriitaa. Ja onko raitioliikenteen ympäristövaikutuksissa huomioitu suuren kauhakuormaaja- ja kuorma-autokaluston päästöjä, kun lumia kerätään kiskoalueilta pois? Myös kiskojen vaihteet hukkaavat energiaa sulatuksessa.Toivottavasti valtiovalta ei rahoita tätä kallista hanketta vaan suuntaa varoja muuhun liikenneinfraan. Miten suhtautuu Finavia yhden lisäluolan kaivamiseen lentoaseman alle, sillä se rajoittaisi myös tulevaisuuden laajennushankkeita?