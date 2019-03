Vantaa

”Sperm machine”, luki kivikautiselta asuinpaikalta löytyneessä lasipalassa – Arvoitus vaivasi arkeologi Andrea

Viisitoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löytö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivisto

Oikaisu klo 10.02: Otsikossa kerrottiin virheellisesti, että 15 vuotta sitten löytyneessä lasinpalassa olisi lukenut ”Sperm sewing machine oil”. Todellisuudessa palassa luki ”Sperm machine”.