Vantaa

Vantaalainen Jenni Ojanperä otti kotiinsa viisivuotiaan Däni-koiran, kun sen edellinen omistaja ei pystynyt en

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastettujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ojanperä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy