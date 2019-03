Vantaa

Kierrätyspiste muuttui holtittomaksi kaatopaikaksi Hakunilassa, paikalle jätetty jopa muuttokuorma – poliisi t

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivusen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ekopisteiden

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005808093.html