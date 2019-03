Vantaa

Hormiin pesiytynyt naakka voi olla ihmiselle vaarallinen – Pelastuslaitoksilla kymmeniä tehtäviä vuodessa

hormit ovat houkuttelevia paikkoja keväällä pesiville naakoille. Pesintäaikaan naakat työllistävät myös pelastuslaitoksia, kuten torstaina kävi.Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai tehtäväkseen käydä noutamassa hormiin pesän tehneen naakan pois omakotitalon hormista Vantaan Koivupäässä.etsivät sopivia pesäpaikkoja kaupunkiympäristössä savupiippujen lisäksi esimerkiksi puiden onkaloista.Naakkoja on kaupunkialueilla melko runsaasti, ja hormiin pesän tehnyt naakka saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.Jos asukas ei tiedä, että hormissa on naakan pesä, takkaan tulia sytyttäessä naakka saattaa tukkia ilmanvaihdon niin, että savut tuprahtavat sisälle. Se puolestaan saattaa aiheuttaa asunnolle ja asukkaille haittaa.vaarallisempaa terveydelle on häkä, sillä sitä ei savun tavoin huomaa ennen kuin on liian myöhäistä.”Se on vaarallinen ilmiö, jonka naakan pesä saattaa tuottaa”, sanoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintäpäällikköMikäli naakka on ehtinyt jo tehdä pesän hormiin, paikalle kannattaa kutsua nuohooja.”Silloin kannattaa kutsua ammattilainen siivoamaan hormi”, Karhuniemi sanoo.kannattaa suojata talojensa hormit jo ennen kuin naakka ehtii pesäänsä tehdä. Savupiipun voi suojata esimerkiksi verkolla.”Silloinkin täytyy muistaa tarkistaa ensin, ettei siellä ole jo pesää”, Karhuniemi huomauttaa.Jatkuvasti pelastuslaitos ei naakan pesiin liittyviä tehtäviä saa, mutta vuosittain niitä on kuitenkin useita. Pelastusopiston tilastojen mukaan viimeisen viiden vuoden aikana koko Suomessa naakkoja on haettu vuosittain pois joitain kymmeniä.