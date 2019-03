Vantaa

Ruokapaikkojen hygienia laskenut Vantaalla – HS:n hakukone kertoo kunkin paikan tilanteen

Vantaalaisten

ja muiden ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus ja hygienia ovat heikentyneet Vantaalla parin viime vuoden aikana, jos tarkastellaan ruokapaikkoja koskevia tuoreimpia tarkastuksia.Elintarvikeviranomaiset ovat löytäneet marraskuun 2017 jälkeisissä tarkastuksissaan korjaustoimenpiteitä vaativia puutteita 5,1 prosentista Vantaan ruokapaikoista. Helsingissä ja Espoossa vastaava osuus on 3,8 prosenttia.Luvuissa on huomioitu ainoastaan kutakin ruokapaikkaa koskeva tuorein arvio. Jos mukaan ottaa kaikki arviot, ongelmia on löytynyt enemmän.Elintarvike­viranomaisten löytämät puutteet voivat liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden säilytyksen lämpötiloihin. Ne heikentävät Ruokaviraston mukaan elintarviketurvallisuutta tai johtavat harhaan. Ongelmat on korjattava määräajassa.HS:n selvityksessä ovat mukana ravintolat, grillit, pikaruokalat, kahvilat sekä pubit.Selvityksen aineistona on käytetty elintarvikeviranomaisten tekemiä tarkastuksia vuosina 2013–2019. Aineisto kattaa Vantaalla noin 430 paikan tiedot. Elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien tarkastusten tiedot on kirjattu oivahymy.fi-verkkosivustolle. Aineisto on haettu jutussa esitettyä analyyasia varten verkkosivustolta 5. maaliskuuta.selvitti edellisen kerran ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus­tilannetta marraskuussa 2017. Tuoreimpien voimassaolevien arvosanojen valossa ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus on heikentynyt Vantaalla sen jälkeen. Lokakuun lopun 2017 jälkeen tehdyissä tarkastuksissa vähintään korjattavaa on löytynyt 5,4 prosentissa yrityksistä. Tarkastuksia on tehty lokakuun 2017 lopun jälkeen noin 300 vantaalaisessa ruokapaikassa.Kesäkuun 2013 ja lokakuun lopun 2017 välissä osuus oli 4,7 prosenttia. HS:n selvityksissä on vertailtu vain ruokapaikkojen tuoreimpia arvioita.Eri ajanjaksojen vertailuun kannattaa suhtautua suuntaa antavina, sillä tarkastukset eivät ole kohdistuneet samoihin yrityksiin.Vantaalaisten kohdalta hyvä uutinen on, ettei yksikään ravintola ole saanut tuoreimmaksi arvosanakseen huonointa arvosanaa. Aiemmassa selvityksessä huonoimman arvosanan oli saanut kolme ravintolaa. Huonoin arvosana tarkoittaa, että yrityksen toiminnassa on esimerkiksi epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan.Helsingissä huonoimman tarkastusarvosanan saaneita ruokapaikkoja on HS:n selvityksen perusteella viisi. Espoossa yksikään ruokapaikka ei ole saanut kehnointa arvosanaa.kannalta valoisa uutinen on myös se, että yleisesti ottaen Vantaan ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus on todella hyvässä kunnossa.Ruokapaikoista 96,2 prosenttia on saanut viimeisimmässä tarkastuksessa joko parhaimman tai toiseksi parhaimman arvosanan. Elintarviketurvallisuuden valossa parhaimmassa kunnossa vaikuttavat olevan vantaalaiset kahvilat. Tarkastuksia on tehty 104 kahvilaan, korjattavaa on tuoreimmissa arvioissa löytynyt vain kerran.Suhteessa eniten ongelmia puolestaan löytyy vantaalaisista grilleistä ja pikaruokaloista. Niihin on tehty 53 tarkastusta, joista neljässä tuoreimmassa tarkastuksessa on löytynyt korjaustoimenpiteitä vaativia puutteita. Osuus vastaa 7,5 prosenttia tarkastetuista paikoista.”Tilojen puhtaudessa on parannettavaa. Laitteiden puhtaudessa on parannettavaa. Siivousvälineiden säilytyksessä on korjattavaa”, kirjoitettiin muun muassa erästä Korsossa (01450) sijaitsevaa grilliä koskevassa raportissa.Vantaan heikoimmassa kunnossa ovat tarkastusten perusteella Myyrmäen postinumeroalueen (01600) ravintolat. Alueella on tarkastettu 30 ravintolaa kesän 2013 jälkeen. Niistä viidessä eli joka kuudennessa on voimassa korjaamistoimenpiteisiin kehottava arvosana.”Huoneenlämmössä säilytettävien elintarvikkeiden säilytysolosuhteet eivät ole kunnossa. Omavalvonnan mukaisia lämpötilamittauksia ei ole tehty. Elintarvikkeiden jäähdytyksessä on pieniä epäkohtia”, kirjoitettiin Myyrmäessä sijaitsevaa ravintolaa koskevassa raportissa syksyllä 2018.Elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien tarkastusten tiedot on kirjattu oivahymy.fi-verkkosivustolle. Aineisto on haettu verkkosivustolta kahdessa otteessa. Jutussa esitetty analyysi on tehty 5. maaliskuuta voimassa olleen tilanteen mukaisesti.Ruokapaikkojen hakukoneeseen tiedot on puolestaan haettu 19. maaliskuuta. Molemmissa tapauksissa mukana ovat ainoastaan ruokapaikkojen saamat tuoreimmat arvosanat.