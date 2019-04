Vantaa

Kerrostaloasukkaat maksoivat Vantaalla maaliskuussa sähkönsiirrosta vähemmän kuin Suomessa keskimäärin

Vantaalla

Suomessa toimii

Viime vuonna

sähköyhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n jakelualueella sijaitsevat kerrostaloasukkaat maksoivat maaliskuussa sähkönsiirrosta veroineen 9,04 senttiä kilowattitunnilta.Koko maassa vastaava hinta oli keskimäärin 11,71 senttiä, kertovat Energiamarkkinaviraston tiedot siirtoyhtiöiden keskihinnoista maaliskuulta 2019.Vantaan Energia Sähköverkot Oy jakelee sähköä kaikkiin Vantaan kotitalouksiin.Kotitalouksien sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja verosta.Kuluttaja voi valita, miltä sähköyhtiöltä ostaa energian, mutta sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan on käytettävä sen yhtiön palveluita, jonka verkkoon koti on kytketty.yhteensä 75 sähkönjakeluyhtiötä. Niistä kalleinta siirtohintaa kerrostaloasukkaalta laskutti maaliskuussa muun muassa Kajaanissa toimiva Loiste Sähköverkko Oy ja halvinta Jyväskylän keskustan alueesta vastaava JE-Siirto Oy. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n hinta oli 10. halvin koko Suomessa.Vantaan Energia Sähköverkot Oy on Vantaan ja Helsingin kaupunkien omistama. Sillä on runsaat 120 000 asiakasta.Ei-sähkölämmitteisessä pientalossa asuvat Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaat maksoivat maaliskuussa sähkönsä siirrosta veroineen 7,24 senttiä kilowattitunnilta. Kaikkien sähkönsiirtoyhtiöiden keskihinta vastaavalle kohteelle oli 9,56 senttiä kilowattitunnilta.Pientaloasukkaille, joilla on huonekohtainen sähkölämmitys, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n hinta oli 6,42 senttiä kilowattitunnilta (kaikkien sähköyhtiöiden keskiarvo 7,08 senttiä).Energiaviraston laskelmat perustuvat näihin oletuksiin: Kerrostalohuoneisto käyttää sähköä 2000 kilowattituntia, ei-sähkölämmitteinen pientalo 5000 ja sähkölämmitteinen pientalo 18000 kilowattituntia vuodessa. Kerrostalossa ei ole sähkölämmitteistä saunaa. Kerrostalossa pääsulake on 1X25 A ja pientalossa taas 3X25 A.sähkönsiirron kustannukset nousivat kotitalouskäyttäjillä 4,9 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 3,8 prosenttia. Tästä huolimatta sähkö on Energiaviraston taulukoiden mukaan kotitalouksille yhä verrattain edullista muihin Euroopan maihin verrattuna.Kalleinta sähkö on Tanskassa ja Saksassa, jossa verojen osuus sähkölaskusta on noin puolet.