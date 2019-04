Vantaa

Riikka Ikäheimo ei päässyt 20-vuotiaana sisään yhteenkään vaatealan oppilaitokseen – Muutamaa vuotta myöhemmin

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaateala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisten

Vuonna

Elämä

Tekemistä

Hänen

Sitä varten

Ikäheimon

Ikäheimo

Yleensä

Ikäheimosta