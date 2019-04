Palomies Arto Latvala, 62, on varautunut 40 vuotta suuronnettomuuteen, jota ei ole vielä tapahtunut – ”Jonain päivänä se kolisee täälläkin, se on ihan itsestään selvää” Vuoden palomieheksi valittu palomestari Arto Latvala on työskennellyt Vantaalla vuosikymmenien ajan. Sinä aikana hän on valmistautunut suuronnettomuuksiin, sillä todennäköisyyksien mukaan sellaisen olisi jo pitänyt sattua.