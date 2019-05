Vantaa

Keskelle peltoa alettiin rakentaa 20 vuotta sitten idyllistä asuinaluetta, josta tuli jättimenestys – Miksi Va

Epäaito,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartanonkosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueen

Suomessa

Kartanonkoskella

Vantaalla

Vaikka