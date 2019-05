Vantaa

Pikkulapset väistelevät autoja ja busseja ”tsaarinaikaisilla kärrypoluilla” – Vantaalla on rakentamatta yli 20

Huonokuntoiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikinmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leimuvirran

Vantaalla

Nikinmäessä