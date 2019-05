Vantaa

Kotikadun nimenmuutos yllätti asukkaan Vantaalla, eikä karttapalvelukaan löydä enää kotiosoitetta – Syy löytyy

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuningasajatus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nimenmuutosprosessi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Kallaluoto