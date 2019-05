Vantaa

Myyrmäkeen tarvitaan hotelli

Myyrmäki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on Vantaan suurin kaupunginosa, jossa on jäähalleja, uimahalli, jalkapallohalli, ulkokenttiä, monitoimihalli ynnä muuta. Silti Myyrmäessä ei ole ainuttakaan hotellia palvelemassa siellä järjestettävien tapahtumien ja turnauksien osallistujia. Kaikki Vantaan hotellit on keskitetty lentoaseman tienoille ja Tikkurilaan.Nyt kun Myyrmäen uusi uljas keskusta on suunnitteluvaiheessa, olisi vihdoin aika saada sinne edes yksi hotelli. Uskon, että kysyntää olisi.