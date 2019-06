Vantaa

Nuotiosta löytyi ihmisen varvas ja pääkallo – luut johdattivat arkeologit kannibalismin jäljille Vantaalla

Yhden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2007

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Polttohautaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteenä jutussa on käytetty Vantaa-seuran teosta Helsingin pitäjä 2011.