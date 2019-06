Vantaa

Elämäntapa­pyöräilijä Jouko Leponiemi, 70, polki 15 vuoden ajan Korsosta Töölöön päivittäin: Vuodet opettivat

Vantaan kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikuttavia

Ulkomaanmatkoillakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M

atkustaminen

Vuosien

Vuoden