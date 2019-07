Vantaa

Vantaalainen Marjo Hämäläinen hurahti puutarhanhoitoon 12 vuotta sitten, nyt piha on juhlittu voittaja: ”Kevää

Kun astuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puutarha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bohemian Lulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Hämäläinen

Takapihalle

Kasveja

Pihan

Hämäläinen