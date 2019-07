Vantaa

Vantaan Hiekkaharjussa on banderolli, joka revitään toistuvasti alas – Kärhämä jatkunut jo vuosia

”Mikään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebookin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Banderolli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivulan