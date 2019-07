Vantaa

oli aina halunnut kirjailijaksi, mutta selkeä idea puuttui. Yhtenä iltana hampaita pestessään hän ajatteli peniksiä. Siitä voisi syntyä jotain, hän mietti.Hän oli aiemmin pyöritellyt päässään ajatusta nykyajan vastineesta elokuvistakin tutuille Bridget Jones - sinkkukirjoille. Mutta Kokko ei halunnut kirjoittaa Jonesin kaltaisesta epätoivoisesta rakkauden etsimisestä, vaan sinkkunaisesta, joka viihtyy sinkkuna.”Aina puhutaan, että naiset haluavat komean palomiehen, jolla on iso penis. Mutta eihän koolla ole todellisuudessa mitään merkitystä. Niinpä aloin miettiä peniksiä seikkailemassa mitä erikoisimmissa ympäristöissä”, Kokko sanoo.Mielikuvitus vei uimahalliin, jossa oli käynnissä vauvauinti. Hän kirjoitti heti ajatuksensa muistivihkoon.”Seison kummipoikani ja hänen äitinsä kanssa vauvauintialtaassa ja minäkin auon suutani laulun tahtiin. En pystyisi laulamaan vaikka osaisinkin sanat, sillä en saa mielestäni sitä mitä ystäväni kertoi juuri ennen kuin astuimme altaaseen.Sitä, että uimaopella on valtava molo.”Kokko huomasi, että tarinoita olisi enemmänkin. Niinpä hän julkaista niitä blogimuodossa nimellä Alakerran tarinoita.Kirjaksi blogiteksteistä ei vielä ollut, sillä yksittäiset kertomukset tarvitsivat laajemman kehyksen ympärilleen. Kokko jatkoi bloginsa kirjoittamista, mutta oli epäileväinen, että mahtaako siitä kirjaa syntyä.Noin puolitoista vuotta sitten puhelin soi. Se oli kustantaja, joka ehdotti, että ryhdytäänkö tekemään kirjaa blogin pohjalta.Pyörät alkoivat pyöriä nopeasti.Kirjaprosessi alkoi syyskuussa 2017, ja valmis teos, Munametsä, ilmestyi viime toukokuussa. Kirjassa seurataan helsinkiläisen, noin 30-vuotiaan mainosalan työntekijän, vauhdikasta sinkkuelämää viettävän Linnean elämää.Kirjan tapahtumat etenevät kolmessa tasossa. On juoni, jossa minä-kertojan näkökulmasta seurataan Linnean elämää. Päähenkilö pitää blogia, jossa hän kertoo peniskokemuksistaan – siis niitä samoja tarinoita, joita Kokko oli aiemmin kirjoittanut blogiinsa. Lisäksi Linnea pitää videoblogia, jossa hän vuodattaa vahvan feministisiä ajatuksiaan esimerkiksi asioista, jotka häntä tässä yhteiskunnassa ärsyttävät.lukiessa saattaa usein tehdä oletuksen, että tekstit ovat kertomuksia oikeasti tapahtuneista asioista. Tällä kertaa totuus on toinen.”Ei vähääkään. Kaikki ovat mielikuvitukseni tuotetta. Tai ehkä viisi prosenttia on totta, mutta ennemminkin niin, että ne ovat olleet lähtökohtina blogin kertomuksille kuin oikeasti tapahtuneita asioita”, Kokko sanoo.Blogin henkilö, kirjan päähenkilö Linnea tai Olga Kokko eivät ole siis sama mainosalalla työskentelevä 30-vuotias helsinkiläisnainen.Yhteys heidän välillä silti löytyy. Linnea on fiktiivisen kirjan fiktiivinen hahmo, mutta virallisesti myöskään Olga Kokkoa ei ole olemassa, vaan se on pseudonyymi, eli se ei ole hänen virallinen nimensä.Olga Kokko on kirjailijan nimimerkki, jonka takana on vantaalainen mainosalan freelance-copywriter. Virallisen nimensä hän haluaa säilyttää vain itsellään ja erottaa siten yksityiselämänsä ja työelämänsä kirjailijan urastaan.kertoo olevansa hyvin introvertti ihminen, joka viihtyy yksin. Olga Kokkona hänen on helpompi keskustella ihmisten kanssa.Yksi syy pseudonyymiin on, että hän on saanut juuri valmiiksi esikoiskirjansa, mutta seuraavat ideat ovat jo mielessä. Linnean tarinalle olisi jatkoa, lisäksi olisi toinen komediakirjan aihe sekä tietokirja-aihe.”Viihteen ja seksin leiman saa helposti. Seksiaiheisesta romaanista korkeakirjallisuuteen siirtyminen voisi olla vaikeaa”, Kokko sanoo.ne ideat ovat sitten tulleet?Monista paikoista, mutta etenkin uimahalleista ja Pirkka-lehdestä. Uimahalleissa Kokko vietti paljon aikaa. Onhan bloginkin ensimmäinen kertomus uimahallista.Erään kerran mieshenkilö oli tullut sanomaan Kokolle uimahallissa, että hän voisi siirtyä jo aikuisten altaaseen uimaan, kun tekniikka näyttää niin hyvältä. Siitä ärsyyntyneenä Kokko meni uimahallin pukuhuoneeseen kirjoittamaan tapahtuman tekstiksi saman tien.”Olen itse kauhean kiltti enkä sanonut miehelle mitään. Tekstissä päähenkilö puolestaan vetää tapauksesta kauheat kilarit, että eihän hän tarvitse mieheltä lupaa mihinkään – siis reagoi tapahtumaan hyvin eri tavoin kuin minä.”Pirkka-lehdestä Kokko pitää, koska se on hänen mukaansa niin suomalaisuuden ytimessä.”Lehdet ovat täynnä vinkkejä naisille täydellisen naiseuden etsintään. Kirjan päähenkilö paskat nakkaa sellaiselle ja tarjoaa tilalle omia ratkaisujaan. Hänen mielestään paneminen ratkaisu kaikkeen, vaikkapa hehkuvan ihon saamiseen”, Kokko sanoo.on fiktiivinen, nopeatempoinen ja runsaaseen huumoriin nojaava teos. Pelkkää huumoria se ei silti ole, vaan siinä on paljon asiaa feminismistä, naisten ja miesten sukupuolirooleista sekä tietenkin seksistä.Asioista, joita Kokko on elämässään miettinyt paljon, esimerkiksi seksiin liittyviä tabuja.”On kiinnostavaa ajatella vaikka seksileluja. Naisilla on ok, jos lelut ovat pieniä ja vaaleanpunaisia eivätkä muistuta luontoa. Mitä enemmän niissä on luonnollisuutta, sitä enemmän ajatellaan, että tuohan on pervoa. Miehillä taas on niin, että kaikki seksilelut ovat aivan pervoa”, Kokko selittää.”Ja mitä enemmän tökkii rajoja, sitä paremmat naurut siitä irtoaa.”saamissaan palautteissa Kokon tyyliä on kutsuttu rohkeaksi, koska siinä puhutaan seksistä ja etenkin peniksistä, niiden nimistä, koosta, eri tilanteista penisten kanssa ja niin edelleen. Kiertoilmaisut loistavat poissaolollaan.Kirjan rohkeutta Kokko jää pohtimaan.”Seksistä kuitenkin puhutaan ja kirjoitetaan tosi paljon. On seksiaiheisia podcasteja ja Cosmopolitanissa puhutaan seksistä jatkuvasti. Mietin, että onko romaani ja minä-kertoja niin vahva media, että se tuo aiheen paljon lähemmäs. Sanooko kukaan, että Cosmopolitan on rohkea?”Kokolle naispäähenkilö ja seksi olivat selkeitä valintoja, koska feministinä niistä on hänen mielestään tärkeää puhua.”Vaikka nyt voisi sanoa, että meneillään on naisten nautinnon vallankumous, niin seksi on yhä mieskeskeistä.”Hän käyttää esimerkkinä keskeytettyä yhdyntää. Se on tilanne, jossa yhdyntä keskeytyy tai keskeytetään ennen kuin mies saa siemensyöksyn.”Mutta ei ole mitään termiä sille, kun nainen ei saa. Tällaiset asiat paljastavat feminismin tärkeyden”, Kokko sanoo.on opiskellut yliopistossa naistutkimusta (nykyisin sukupuolentutkimus), mutta akateemiseksi feministiksi hän ei itseään miellä. Eikä vihaiseksi feministiksi, vaikka epätasa-arvosta lukeminen häntä suututtaakin.Häntä ärsyttää ajatus, että naisille epätasa-arvo on tunteen eikä järjen asia.Yksinkertaisia ratkaisuja Kokolla ei ole, mutta yksi keino hänellä on mielessä: tiedon ja informaation lisääminen.”Mitä enemmän on informaatiota ja mitä enemmän puhutaan asioista, jotka olisi järjellä ajateltavissa, niin sitä enemmän se tunne voi karistua. Eihän se niin ole, että miehet ovat järkeviä ja naiset tunteellisia”, Kokko sanoo.tiedon ja järjenkäytön edistäjäksi on muodostunut hänen oma kirjansa. Se käy selväksi hänen saamastaan palautteesta, joka on valtaosin ollut hyvää.Osa palautetta antaneista lukijoista on sanonut, että kirjassa on liikaa seksiä.”Toisaalta jos kirjan nimi on Munametsä ja kannessa peniksiä, niin saattaisihan sitä odottaa, että se sisältää seksiä”, Kokko sanoo ja nauraa.Kirjan rohkeasta tyylistä Kokko on saanut kehuja. Hänen mukaansa se kielii siitä, että nyt puhutaan asioista, joista on syytäkin puhua.”Yksi ihminen sanoi, että aikoo säilyttää kirjaa hyllyn sijaan lääkekaapissa, sillä kirjan avulla hän pelastui syvästä alhosta. Yksi seksuaaliterapeutti sanoi, että kirjan päähenkilö on oiva seksuaalikasvattaja.””On tullut sellaistakin palautetta, että kirja on saanut kumppanit keskustelemaan seksielämästään ja hankkimaan esimerkiksi välineistöä koteihinsa. Olen todella liikuttunut, että jollain kirjoittamallani on ollut suora vaikutus toisten ihmisten elämään. Minä olen kuitenkin vain romaanikirjailija Vantaalta”, Kokko sanoo.