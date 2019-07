Koiramäen Pajutalli

Omistajat Annukka ja Mikael Menna.



Paju- ja sisustustuotteita myyvä yritys.



Pihapiirissä on myös muun muassa kahvila ja pajusta rakennettu Peikkometsä.



Tilalla viljellään kahdeksaa eri pajulajiketta.



Pajutalli on perustettu vanhan Jussilan tilan paikalle.



Rakennukset ovat peräisin 1600-1800-luvuilta ja ne on suojeltu.



Talli sijaitsee Vanhan Tuusulanväylän varrella keskellä teollisuusaluetta.