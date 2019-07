Vantaa

Suositusta baaripelistä kehitettiin versio, jossa ihmiset juoksevat pallon perässä köytettynä tankoihin

Pallo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riippuen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Vantaan

Tankofutis