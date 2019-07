Vantaa

Tulipalot piinaavat Kuusijärven savusaunoja: kaupunki rakentaa ne kerta toisensa jälkeen takaisin

Kuusijärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päärakennus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuninkaan

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suojelu

Kunta

Heti

Kuusijärven

Lähteenä jutussa on käytetty Vantaa-Seuran kirjaa Helsingin pitäjä 2016.