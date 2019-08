Vantaa

Venäläinen liikemies tuli Helsingin pommituksia pakoon Vantaalle ja rakensi sinne jykevän tehtaan: Nyt Rekolan

Purettavaksi

Vakulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nimen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Vakulan