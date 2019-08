Vantaa

Keskeltä vantaalaista metsää löytyi ränsistynyt kappeli, jonka luultiin tuhoutuneen

Parikymmentä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kappelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Myöhemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kappelissa

Kappelin

Jutussa on käytetty lähteenä Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistyksen Helsingin Pitäjä 2001 -kirjaa.